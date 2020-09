Colleferro, Calabria: schiaffo a onesti con reddito cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La presenza dei Bianchi tra i percettori del reddito di cittadinanza e’ l’ennesimo insulto al buonsenso e all’impegno di chi, ogni giorno, lavora onestamente per portare a casa uno stipendio a volte addirittura inferiore a quello di cui hanno goduto i due presunti assassini del giovane Willy Monteiro”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Mentre i due mantenuti dallo Stato ostentavano, anche sui social, un tenore di vita ben al di sopra della soglia di poverta’, ci sono migliaia di imprenditori, professionisti e lavoratori sottoposti a continui controlli reddituali e del fatturato, in bali’a di una logica da ‘grande fratello’. Al contrario tanti, troppi malfattori sono destinatari della misura-spot dei 5 Stelle, che ha contribuito ad ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La presenza dei Bianchi tra i percettori deldie’ l’ennesimo insulto al buonsenso e all’impegno di chi, ogni giorno, lavora onestamente per portare a casa uno stipendio a volte addirittura inferiore a quello di cui hanno goduto i due presunti assassini del giovane Willy Monteiro”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia. “Mentre i due mantenuti dallo Stato ostentavano, anche sui social, un tenore di vita ben al di sopra della soglia di poverta’, ci sono migliaia di imprenditori, professionisti e lavoratori sottoposti a continui controlli reddituali e del fatturato, in bali’a di una logica da ‘grande fratello’. Al contrario tanti, troppi malfattori sono destinatari della misura-spot dei 5 Stelle, che ha contribuito ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Calabria Colleferro, Calabria: schiaffo a onesti con reddito cittadinanza RomaDailyNews Omicidio Colleferro, Calabria (Fi): Rdc è schiaffo a onesti

Roma, 17 set. (askanews) - "La presenza dei Bianchi tra i percettori del reddito di cittadinanza è l'ennesimo insulto al buonsenso e all'impegno di chi, ogni giorno, lavora onestamente per portare a c ...

Roma - "Le riforme che ho io in testa non si fanno, nemmeno con questo governo. Il ministro Bonafede sta prestando grande attenzione al mio ufficio e ho buoni rapporti con lui, come ce li avevo con il ...

