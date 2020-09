Achille Lauro diventa Maleducata (Di giovedì 17 settembre 2020) Copertina del singolo “Maleducata” di Achille Lauro – Ph © Luca D’AmelioAchille Lauro torna a stupire e provocare col suo nuovo singolo “Maleducata”. Fuori il 17 Settembre, il pezzo è inserito nella colonna sonora della serie tv targata Netflix Baby, giunta alla terza stagione. La canzone si potrà ascoltare anche nel prossimo disco del cantante, 1969 Achille Idol Rebirth, che uscirà il 25 Settembre. Smalto, rossetto e libertà Confermandosi ancora grande trasformista e performer, questa volta l’ex trapper Achille Lauro si cala in un’atmosfera a luci rosse. Lo fa sin dai patinati e barocchi ritratti promozionali del singolo, in cui indossa calze a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Copertina del singolo “” di– Ph © Luca D’Ameliotorna a stupire e provocare col suo nuovo singolo “”. Fuori il 17 Settembre, il pezzo è inserito nella colonna sonora della serie tv targata Netflix Baby, giunta alla terza stagione. La canzone si potrà ascoltare anche nel prossimo disco del cantante, 1969Idol Rebirth, che uscirà il 25 Settembre. Smalto, rossetto e libertà Confermandosi ancora grande trasformista e performer, questa volta l’ex trappersi cala in un’atmosfera a luci rosse. Lo fa sin dai patinati e barocchi ritratti promozionali del singolo, in cui indossa calze a ...

