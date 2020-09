Zampa | «La misurazione febbre a casa ricorda a genitori e figli che tutti dobbiamo collaborare»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista la sottosegretaria alla Salute, Sandra. Risponde ad alcune domande sulla riapertura delle scuole. «Abbiamo fatto benissimo a ricominciare solo adesso, senza azzardare. Chi ha bruciato i tempi è tornato indietro, vedi Israele che ha ripristinato il lockdown». Laritiene che il debutto sia andato bene, che «Le regole sono state comprese» e aggiunge che adesso è il momento di «riflettere su cosa migliorare». Riconosce che, in primo luogo, occorre maggiore attenzione ai ragazzi con disabilità. «Devono avere molto, molto di più. È una pecca. E qui a maggior ragione il sistema salute va coinvolto». Sulladella: «Se si immagina che lo Stato ...

La sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, ha vissuto il ritorno a scuola condividendo l'emozione dei due figli del ministro Speranza che la sera di domenica le ha twittato: «Stiamo preparando gli ...
Oltre 200.000 minori stranieri non accompagnati, in fuga da conflitti, persecuzioni o violenze, hanno chiesto asilo in Europa negli ultimi cinque anni, ma è probabile che il numero di bambini e ragazz ...