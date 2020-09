Von der Leyen più "a sinistra" riesuma il green deal. E aiuta Conte (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ passato solo un anno dalla sua nomina a capo della Commissione europea e Ursula von der Leyen già si ritrova a dover dissotterrare il suo gioiello: il green deal. Oggi, il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo, serve allo scopo. “Il covid deve essere occasione per cambiare”, dice la presidente rilanciando la lotta ai cambiamenti climatici con nuovi obiettivi più stringenti: “Taglio delle emissioni del 55 per cento entro il 2030, non più del 40 per cento”. Ce n’è anche per l’Italia: in positivo. Von der Leyen dà un assist a Giuseppe Conte, alla vigilia del voto per regionali e referendum: “L’anno prossimo, summit sulla sanità in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ passato solo un anno dalla sua nomina a capo della Commissione europea e Ursula von dergià si ritrova a dover dissotterrare il suo gioiello: il. Oggi, il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo, serve allo scopo. “Il covid deve essere occasione per cambiare”, dice la presidente rilanciando la lotta ai cambiamenti climatici con nuovi obiettivi; stringenti: “Taglio delle emissioni del 55 per cento entro il 2030, non; del 40 per cento”. Ce n’è anche per l’Italia: in positivo. Von derdà un assist a Giuseppe, alla vigilia del voto per regionali e referendum: “L’anno prossimo, summit sulla sanità in ...

