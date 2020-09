Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA PONTINA, PER MATERIALI DISPERSI, CODE DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONENELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER CURIOSI DAL RACCORD A SPINACETO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD E, NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA A24 E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA PASSIAMO AL PER IL TRASPORTO AEREO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC SONO A RISCHIO I VOLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER MAGGIORI ...