Veltroni, a sorpresa, sul referendum: 'Voterò no come Prodi' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una dichiarazione di voto, in parte, a sorpresa: "Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perchè non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una dichiarazione di voto, in parte, a: "Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perchè non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non ...

RosellaLara19 : RT @riktroiani: Veltroni, a sorpresa, voterà no al Referendum. Agenzia data a #staseraitalia - aldo_rovi : RT @riktroiani: Veltroni, a sorpresa, voterà no al Referendum. Agenzia data a #staseraitalia - 3birre2pipi : Veltroni voterà no al #Referendum ma #veltroni chi? quello che quando la figlia ha preso la maturità e voleva andar… - manu_etoile : RT @riktroiani: Veltroni, a sorpresa, voterà no al Referendum. Agenzia data a #staseraitalia - Ettore572 : RT @riktroiani: Veltroni, a sorpresa, voterà no al Referendum. Agenzia data a #staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Veltroni sorpresa Sviluppumbria a sorpresa, Agostini presenta lettera di dimissioni LaNotiziaQuotidiana Roma, Liberisti italiani: “La svolta per la città passa per efficienza e mercato”

ROMA – “Da tre decenni i romani anticipano gli scenari politici nazionali, fanno e disfano“. Così, sulla fanpage Facebook, Liberisti italiani a proposito dell’imminente inizio della campagna elettoral ...

ROMA – “Da tre decenni i romani anticipano gli scenari politici nazionali, fanno e disfano“. Così, sulla fanpage Facebook, Liberisti italiani a proposito dell’imminente inizio della campagna elettoral ...