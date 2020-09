Tour de France 2020 | Superman vice la supertappa

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Era la tappa regina, l’unica di questodea superare quota duemila, con il suo finale da rampa da garage in cui, dalle riprese dall’elicottero, sembrava che il primo corridore stesse fermo e gli inseguitori scivolassero indietro. La diciassettesima frazione della Grande Boucle, 170 km da Grenoble ai 2.304 metri del Col de Loze sopra Meribel, è stata degna dell’ospite d’onore che l’ha graziata con la sua solenne presenza: il Presidente della Repubblicase, Emmanuel Macron. Ha vinto con pieno merito Miguel Angel Lopez (Astana). Il colombiano ha preceduto di 15” la maglia gialla Primoz Roglic (Jumbo – Visma) e di 30” l’altro sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). Con Rigoberto Uran (EF Education First), terzo in classifica questa ...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Egan Bernal si ritira dal Tour de France 'Non volevo finisse così, ma decisione giusta'… - Gazzetta_it : #TDF2020, presentazione 17ª tappa - cyclinside : Roglic granitico, ipoteca il Tour de France (tappa a #Lopez) - - Ciclonews_biz : I caschi usati al Tour de France 2020 - - gdstwits : Tour de France , tappa a “Superman” Miguel Angel Lopez. Roglic sempre in maglia gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Il colombiano si ritira dalla Grande Boucle a causa dei problemi fisici. Era da sei anni che questa corsa per il fu Team Sky ora Ineos-Grenadiers non si trasformava in un contenitore vuoto Era da oltr ...Il colombiano Miguel Angel Lopez vince la 17° tappa del Tour de France ma Roglic consolida il primo posto in classifica, aumentando il proprio vantaggio nei confronti del connazionale Pogacar Una tapp ...Meribel, 16 settembre 2020 – Si continua a salire al Tour de France in questa ultima settimana di gara. Dopo il Col de la Loze la carovana francese propone la Meribel-La Roche sur Foron di 175 chilome ...