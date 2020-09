Scanzi non sa ridere e piange: “Le frasi di Osho sono propaganda para-fascista” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – “Le frasi di Osho? No, le frasi del fasho!?”. Inizia così l’ultimo sermone livoroso di Andrea Scanzi, con una battuta da Cucciolone tanto acida quanto insulsa. “Sua umiltà” proprio non ce la fa, per darsi un tono da penna pungente, a ogni piè sospinto deve scagliarsi contro qualcuno o qualcosa, pontificando e sparacchiando amenità a casaccio. Stavolta se l’è presa con Federico Palmaroli, ideatore e curatore dell’ormai celebre pagina social “Le più belle frasi di Osho”. E come mai Scanzi ha deciso di prendersela con un fenomeno virale che ha fatto ridere (davvero) e continua a divertire migliaia di utenti? Perché ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – “Ledi? No, ledel fasho!?”. Inizia così l’ultimo sermone livoroso di Andrea, con una battuta da Cucciolone tanto acida quanto insulsa. “Sua umiltà” proprio non ce la fa, per darsi un tono da penna pungente, a ogni piè sospinto deve scagliarsi contro qualcuno o qualcosa, pontificando e scchiando amenità a casaccio. Stavolta se l’è presa con Federico Palmaroli, ideatore e curatore dell’ormai celebre pagina social “Le più belledi”. E come maiha deciso di prendersela con un fenomeno virale che ha fatto(davvero) e continua a divertire migliaia di utenti? Perché ...

