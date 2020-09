Rohani, gravi conseguenze da accordi Israele (Di mercoledì 16 settembre 2020) ISTANBUL, 16 SET - L'Iran considererà gli Emirati Arabi e il Bahrein come "responsabili di tutte le gravi conseguenze che deriveranno" dell'accordo di normalizzazione siglato ieri alla Casa Bianca con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) ISTANBUL, 16 SET - L'Iran considererà gli Emirati Arabi e il Bahrein come "responsabili di tutte leche deriveranno" dell'accordo di normalizzazione siglato ieri alla Casa Bianca con ...

(ANSA) - ISTANBUL, 16 SET - L'Iran considererà gli Emirati Arabi e il Bahrein come "responsabili di tutte le gravi conseguenze che deriveranno" dell'accordo di normalizzazione siglato ieri alla Casa B ...

Minacce dell'Iran e raid di Israele: dopo la storica firma alta tensione in Medioriente

Rohani attacca: "Le gravi conseguenze dell'accordo siglato a Washington saranno responsabilità degli Emirati Arabi e del Barhein'. L'esercito israeliano ha bombardato la striscia di Gaza, dopo un nuov ...

Accordo Israele-Emirati-Bahrein. Abu Mazen: "Nessuna pace senza fine occupazione"

Ieri la firma degli Accordi di Abramo, alla Casa Bianca, tra i Israele, gli Emirati e il Bahrein - i primi tra Israele e uno stato arabo dal 94, quando ha stabilito relazioni diplomatiche con la Giord ...

