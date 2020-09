Reguilon, una nuova freccia nell’arco di Mourinho (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Spagna sono ormai certi: Sergio Reguilon sarà annunciato, al più tardi domani, dal Tottenham. Stando a quanto riferisce Marca, spurs e blancos avrebbero trovato un accordo sulla base di 30 milioni, con diritto di “recompra” per il club spagnolo. Una nuova freccia nell’arco di Mourinho, che potrà contare su un prospetto di assoluta qualità: reduce da un’ottima stagione con il Siviglia, dove ha accumulato 38 presenze, tre gol e cinque assist, oltre a vincere l’Europa League, sconfiggendo l’Inter n finale. Un esterno a tutta fascia, capace di galoppare lungo tutta la corsia di sinistra. Tecnica e duttilità a servizio di Mou: all’occorrenza lo spagnolo può fare (discretamente) il centrale di difesa. Foto: Twitter Siviglia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Spagna sono ormai certi: Sergiosarà annunciato, al più tardi domani, dal Tottenham. Stando a quanto riferisce Marca, spurs e blancos avrebbero trovato un accordo sulla base di 30 milioni, con diritto di “recompra” per il club spagnolo. Unanell’arco di, che potrà contare su un prospetto di assoluta qualità: reduce da un’ottima stagione con il Siviglia, dove ha accumulato 38 presenze, tre gol e cinque assist, oltre a vincere l’Europa League, sconfiggendo l’Inter n finale. Un esterno a tutta fascia, capace di galoppare lungo tutta la corsia di sinistra. Tecnica e duttilità a servizio di Mou: all’occorrenza lo spagnolo può fare (discretamente) il centrale di difesa. Foto: Twitter Siviglia L'articolo ...

