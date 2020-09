Regionali, arrivano i big in Campania. Meloni e Di Maio. Caldoro prepara la chiusura (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rush finale della campagna elettorale per le Regionali in Campania. Oggi arrivano i big: Giorgia Meloni sarà in tour nella provincia di Napoli. Si inizia alle ore 11 in un’azienda di Nola. Poi tappe ad Arzano, Scampia e Napoli con il candidato del centrodestra Stefano Caldoro. Continua il tour elettorale di Luigi di Maio in provincia di Napoli. Intanto si lavora alla chiusura della campagna elettorale. Caldoro starebbe valutando l’idea di una chiusura itinerante con tappe in tutte le province. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rush finale della campagna elettorale per lein. Oggii big: Giorgiasarà in tour nella provincia di Napoli. Si inizia alle ore 11 in un’azienda di Nola. Poi tappe ad Arzano, Scampia e Napoli con il candidato del centrodestra Stefano. Continua il tour elettorale di Luigi diin provincia di Napoli. Intanto si lavora alladella campagna elettorale.starebbe valutando l’idea di unaitinerante con tappe in tutte le province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gandalf1948 : 'Arrivano rumors dalla Toscana'. Viene giù tutto? Bomba Giannini. 'Salvini Capitano per sempre' - JeffCoppola : RT @lorenzdonofrio: Arrivano tantissimi apprezzamenti in queste 3 campagne elettorali regionali e in quella referendaria per il NO: cosa as… - EmilianoAlchidi : RT @lorenzdonofrio: Arrivano tantissimi apprezzamenti in queste 3 campagne elettorali regionali e in quella referendaria per il NO: cosa as… - BOSCHgm : RT @lorenzdonofrio: Arrivano tantissimi apprezzamenti in queste 3 campagne elettorali regionali e in quella referendaria per il NO: cosa as… - MariaLu91149151 : RT @lorenzdonofrio: Arrivano tantissimi apprezzamenti in queste 3 campagne elettorali regionali e in quella referendaria per il NO: cosa as… -