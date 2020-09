Omicidio Vannini: arriva la decisione della Procura sui Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Procura ha chiesto che la famiglia Ciontoli sia condannata a 14 anni di reclusione per Omicidio volontario per l’Omicidio di Marco Vannini, morto nella casa della fidanzata nel maggio del 2015. La richiesta per i famigliari è invece di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in Omicidio. Marco Vannini, le pene diminuite in appello Lo scorso febbraio la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza d’appello emanata nel 2019 nei confronti della famiglia Ciontoli. In quell’occasione, infatti, le pene nei confronti di Antonio Ciontoli e dei suoi famigliari erano state alleggerite: il reato nei confronti di Ciontoli era stato derubricato da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laha chiesto che la famigliasia condannata a 14 anni di reclusione pervolontario per l’di Marco, morto nella casafidanzata nel maggio del 2015. La richiesta per i famigliari è invece di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in. Marco, le pene diminuite in appello Lo scorso febbraio la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza d’appello emanata nel 2019 nei confrontifamiglia. In quell’occasione, infatti, le pene nei confronti di Antonioe dei suoi famigliari erano state alleggerite: il reato nei confronti diera stato derubricato da ...

