Nautica e turismo fluviale | protocollo di intesa tra Comune e categorie ecomiche

Ultime Notizie dalla rete : Nautica turismo

PisaToday

Il porto di Viareggio non è solo un’immagine da cartolina, ma il cuore pulsante della città. Ed è per questo che il Pd e Giorgio Del Ghingaro, in coalizione alle prossime elezioni amministrative del 2 ...“Il porto di Viareggio non è solo un’immagine da cartolina, ma il cuore pulsante della città. Ed è per questo che il Pd e Giorgio Del Ghingaro, in coalizione alle prossime elezioni amministrative del ...È stato firmato stamani, mercoledì 16 settembre, in Sala Baleari il protocollo di intesa tra Comune di Pisa e associazioni di categoria, in particolare Confcommercio, Unione Industriali, CNA e Confese ...