Mercato Juventus, Pirlo interviene e blocca la cessione del ragazzo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mercato Juventus – Nella lista delle cessioni era presente anche il nome di Federico Bernardschi che non aveva di certo brillato sotto la guida di Maurizio Sarri. Il calciatore ex viola è stato spesso proposto in altre trattative, in particolar modo quella che avrebbe dovuto portare Arkadiusz Milik a Torino. Mercato Juventus: Bernardeschi confermato da Pirlo Secondo quanto riportato da "Il Corriere di Torino", il numero 33 è stato blindato da Andrea Pirlo, che lo avrebbe già testato come esterno a tutta fascia. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale sia sulla catena di destra che su quella di sinistra. Leggi anche:Juventus Sampdoria, la prima idea di Pirlo: ecco chi giocherà in attacco Un ritorno al ...

