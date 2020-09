Maxi inchiesta sulle mascherine | pezzi non  in regola e con prezzi gonfiati fino a 100 volte

Corriere : Maxi inchiesta sulle mascherine: «Prezzi gonfiati e false certificazioni, truffa allo Stato» - pietro_busacca : RT @Miti_Vigliero: Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman La procura di Genova indaga su un maxi bonifico fra… - CaressaGiovanni : Gli italiani truffati sulle #mascherine, scatta la maxi inchiesta: prezzi folli e certificazioni false - Miti_Vigliero : Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman La procura di Genova indaga su un maxi bonifico… - BrunoVeronikab : RT @Corriere: Maxi inchiesta sulle mascherine: «Prezzi gonfiati e false certificazioni, truffa allo Stato» -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi inchiesta

La Procura di Roma avvia l’indagine sui prezzi gonfiati e punta ai fornitori ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle aggiudicazioni. Mascherine a prezzi gonfiati e addirittura ...A cavallo fra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 Santo Gnoni – nelle vesti di giudice della Commissione tributaria di Reggio Emilia – avrebbe sollecitato al legale di un contribuente il pagamento di 1 ...La procura di Roma ha aperto quattro fascicoli di indagine per far luce sulle forniture di mascherine, indispensabili per proteggere personale sanitario e cittadini durante l'emergenza coronavirus. L' ...