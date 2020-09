Mattia | segnalati catasti di banchi da dismettere

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – “Idanon hanno ancora trovato riparo in un deposito e sono rimasti accatastati nei cortili o nei corridoi delle scuole di Roma e provincia. Sono diverse le segnalazioni che ricevo da parte di dirigenti scolastici preoccupati per il destino di questisostituiti dai nuovi monoposto gia’ consegnati o in dirittura di arrivo. E non e’ soltanto un problema di ingombro e quindi di sicurezza degli ambienti scolastici, ma anche di spreco.” “Solo il 15 per cento deida, infatti, puo’ essere conferito in discarica perche’ non piu’ in buone condizioni, ma l’85 versa in ottime condizioni e, se ben conservati, potranno senz’altro essere riutilizzati in futuro. Il Comune di Roma aveva avanzato ipotesi ...