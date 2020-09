Lega, strappo De Lucia-Salvini. Il sindaco: “Voto no al referendum” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPositano (Sa) – strappo di Michele De Lucia sul referendum. Il sindaco del Comune di Positano, conosciuto a livello nazionale anche per il suo coraggioso passaggio alla Lega, pubblicamente afferma e argomenta il suo ‘no’ al referendum nonostante il suo segretario nazionale Matteo Salvini avesse posizionato la Lega sul fronte opposto, quello del Sì. De Lucia afferma: “Scelgo di votare NO al referendum perché scelgo la partecipazione politica alla demagogia e alle false illusioni di una legge che non risolve i veri problemi e non abbatte i costi della politica. Non voglio aderire ad una campagna che penalizzerà sopratutto il sud Italia, con interi collegi scoperti e senza rappresentanti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPositano (Sa) –di Michele Desul referendum. Ildel Comune di Positano, conosciuto a livello nazionale anche per il suo coraggioso passaggio alla, pubblicamente afferma e argomenta il suo ‘no’ al referendum nonostante il suo segretario nazionale Matteoavesse posizionato lasul fronte opposto, quello del Sì. Deafferma: “Scelgo di votare NO al referendum perché scelgo la partecipazione politica alla demagogia e alle false illusioni di una legge che non risolve i veri problemi e non abbatte i costi della politica. Non voglio aderire ad una campagna che penalizzerà sopratutto il sud Italia, con interi collegi scoperti e senza rappresentanti nel ...

guglielmopicchi : Per lasciarlo agli atti. Rispetto tutti in Lega. Ma prendo ordini solo da @matteosalvinimi. Sul referendum non strappo ma libero voto. - yoonvuniverse : se vedo un altro manifesto della lega mi metto ad urlare e lo strappo giuro - Marcell71331516 : @matteosalvinimi 'Altri preferiscono lo strappo di camice e Rosari' Dal prima gli italiani al prima l'italiano è un… - Py_FeS2 : RT @guglielmopicchi: Per lasciarlo agli atti. Rispetto tutti in Lega. Ma prendo ordini solo da @matteosalvinimi. Sul referendum non strappo… - lisasatti : RT @guglielmopicchi: Per lasciarlo agli atti. Rispetto tutti in Lega. Ma prendo ordini solo da @matteosalvinimi. Sul referendum non strappo… -

