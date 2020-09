Grande Fratello Vip, subito disastro. Attacco d'ansia, urla e lacrime, Flavia Vento se ne va dopo un giorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dramma personale per Flavia Vento al Grande Fratello Vip: dopo un solo giorno dal via la showgirl abbandona la casa. Decisiva la crisi d'ansia e di pianto che l'ha colta al risveglio. "Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente", aveva confessato in lacrime ai suoi coinquilini esterrefatti. dopo aver cercato di rincuorarla e convincerla a tenere duro, hanno dovuto alzare bandiera bianca: Flavia, trolley in mano, se n'è andata salutata dai compagni di (brevissimo) viaggio: un bel guaio per Alfonso Signorini, che molto puntava sulla sua personalità "alla Antonella Elia" per creare scompiglio nel reality. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dramma personale peralVip:un solodal via la showgirl abbandona la casa. Decisiva la crisi d'e di pianto che l'ha colta al risveglio. "Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente", aveva confessato inai suoi coinquilini esterrefatti.aver cercato di rincuorarla e convincerla a tenere duro, hanno dovuto alzare bandiera bianca:, trolley in mano, se n'è andata salutata dai compagni di (brevissimo) viaggio: un bel guaio per Alfonso Signorini, che molto puntava sulla sua personalità "alla Antonella Elia" per creare scompiglio nel reality.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - infoitcultura : Enock Barwuah e Dayane Mello entrano in Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 4 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Mario Balotelli commenta l'ingresso del fratello Enock Barwuah: 'Farà danni' -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). Ed è il peggior debutto di sempre Corriere della Sera Gf Vip 5, mistero Gregoracci e news dalla casa

Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione parte con la prima puntata di lunedì 14 settembre che raccoglie 2.833.000 spettatori e il 18.99% di share. Tra i concorrenti, avrebbe dovuto varcare la porta r ...

Fausto Leali, frase choc su Mussolini al Grande Fratello Vip: "Hitler era un suo fan", la regia non censura in tempo

Fausto Leali rischia la squalifica a tempo record. Il Grande Fratello Vip è iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l’uscita dalla casa più spiata d’Italia già nelle prossi ...

GF Vip, abbandono temporaneo per Tommaso Zorzi

A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, un inquilino ha già abbandonato il programma anche se in via temporanea. Si tratta del 25enne Tommaso Zorzi, influencer e creator e già no ...

Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione parte con la prima puntata di lunedì 14 settembre che raccoglie 2.833.000 spettatori e il 18.99% di share. Tra i concorrenti, avrebbe dovuto varcare la porta r ...Fausto Leali rischia la squalifica a tempo record. Il Grande Fratello Vip è iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l’uscita dalla casa più spiata d’Italia già nelle prossi ...A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, un inquilino ha già abbandonato il programma anche se in via temporanea. Si tratta del 25enne Tommaso Zorzi, influencer e creator e già no ...