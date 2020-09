Ferrari - Portofino M | seconda vita per la scoperta

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 settembre 2020) M come modificata, una parola che nel gergoassume una connotazione estremamente particolare. La nuovaM, infatti, evolve i concetti del modello originale, migliorandone le prestazioni senza intaccare il confort tipico delle GT. Sotto a unestetica affinata nei dettagli sono presenti moltissime novità, dalle dotazioni tecnologiche a un corposo aggiornamento del gruppo motopropulsore che ha portato, tra le altre cose, allintroduzione di un nuovo cambio a otto rapporti derivato da quello della nuova SF90 Stradale. Ha una marcia in più. Proprio il powertrain è una delle modifiche più importanti di questa Modificata. Il V8 biturbo di 3.855 cm3 può ora contare su 20 CV in più. Grazie a un nuovo profilo dellalbero a camme e a un sensore di controllo che ha permesso di aumentare di 5.000 giri/min il ...