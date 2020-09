Fedex corre al Nyse

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,64%. A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale. Il colosso delle spedizioni chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2021 con un utile netto in crescita da 745 milioni (pari a 2,84 dollari per azione) a 1,25 miliardi (4,72 dollari). Su base adjusted, l’EPS è salito da 3,05 a 4,87 dollari. Bene inoltre i ricavi aumentati a 19,3 miliardi da da 17. Il consensus era per 2,70 dollari e 17,6 miliardi di fatturato. Il confronto del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un’accelerazione al rialzo della curva con ...