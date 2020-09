Donoratico | bimbo di 4 anni muore investito dallo scuolabus

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La tragedia è avvenuta a Castagneto Carducci, frazione di: undi 4è morto. Tragedia questa mattina a Castagneto Carducci, una frazione diin provincia di Livorno. Undi 4infatti è mortoda uno. L’incidente è avvenuto a pochi passi dalla casa dove il bambino viveva con la famiglia verso le 13 di oggi. Stando alle prime ricostruzioni il bambino era in sella alla sua bicicletta ed è sbucato davanti allotra le macchine parcheggiate ai lati della carreggiata. L’autista non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto, che ha ucciso il piccolo ...