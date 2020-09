Autorità di Sistema Portuale, 60 milioni per intervento porto di Salerno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una sessantina di milioni, su 231 ipotizzati per interventi nei tre porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, sono destinati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale ad investimenti a beneficio dello scalo di Salerno. Cifra complessiva e particolari di intervento si evincono dalla tabella dell’AdSP intitolata ‘Programma triennale dei lavori 2019/2021; Programma biennale acquisti forniture e servizi 2019-2020 – Elenco annuale 2019 – Articolazione copertura finanziaria’. Scorrendo il particolare di ogni opera pianificata, si apre una sorta di ‘libro dei desideri’. Efficientamento energetico (fino ad oggi le navi in porto generano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Una sessantina di, su 231 ipotizzati per interventi nei tre porti di Napoli,e Castellammare di Stabia, sono destinati dall’Autorità didel Mar Tirreno centrale ad investimenti a beneficio dello scalo di. Cifra complessiva e particolari disi evincono dalla tabella dell’AdSP intitolata ‘Programma triennale dei lavori 2019/2021; Programma biennale acquisti forniture e servizi 2019-2020 – Elenco annuale 2019 – Articolazione copertura finanziaria’. Scorrendo il particolare di ogni opera pianificata, si apre una sorta di ‘libro dei desideri’. Efficientamento energetico (fino ad oggi le navi ingenerano ...

