Aumentano i contagi, a Pioppo in tutto 6 casi di Coronavirus (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salgono a 6 i casi di positività al Covid-19 nella frazione di Pioppo, a Monreale. È l'esito dei tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con i positivi confermati nei giorni scorsi. L'Asp ... Leggi su monrealetoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salgono a 6 idi positività al Covid-19 nella frazione di, a Monreale. È l'esito dei tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con i positivi confermati nei giorni scorsi. L'Asp ...

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - Telebari : Covid ad Altamura, aumentano i contagi. La sindaca: “Persone positive in città sono 61” - #Bari #Notizie… - FnpLombardia : RT @Cartabellotta: #coronavirus: i contagi aumentano sia perchè facciamo più #tamponi, sia perchè è aumentato il rapporto positivi/casi tes… - RizziRes : RT @marteeares: @ValentinaMeis Non sfugge nulla...nonostante l uso delle mascherine in ogni dove e di sera all aperto i contagi aumentano .… - StefaniaNonno : RT @Cartabellotta: #coronavirus: i contagi aumentano sia perchè facciamo più #tamponi, sia perchè è aumentato il rapporto positivi/casi tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano contagi e proteste e le altre notizie sul virus Internazionale Gravina insiste per il pubblico dentro gli stadi

C’entrano nella misura in cui possono rappresentare un termometro importante per capire se anche gli spalti possono riaprire al pubblico per gare di campionato, perché in caso di nuovo aumento dei ...

Il saluto con i gomiti è pericoloso: l’allarme dell’Oms

Neanche più salutarsi toccando i gomiti sembra una pratica sicura. Il gesto che da febbraio è diventato simbolo della precauzione nei rapporti interpersonali -al punto da essere utilizzato anche in in ...

Internazionali di Roma: il commento del direttore. Avvio azzurro super, grande Musetti e nuova figuraccia FIT

Una conferma e una smentita: il primo Slam giocato nell’epoca del Covid ci ha consegnato un risultato che può essere interpretato in modi diversi. La conferma: nel tennis femminile prosegue la regola ...

C’entrano nella misura in cui possono rappresentare un termometro importante per capire se anche gli spalti possono riaprire al pubblico per gare di campionato, perché in caso di nuovo aumento dei ...Neanche più salutarsi toccando i gomiti sembra una pratica sicura. Il gesto che da febbraio è diventato simbolo della precauzione nei rapporti interpersonali -al punto da essere utilizzato anche in in ...Una conferma e una smentita: il primo Slam giocato nell’epoca del Covid ci ha consegnato un risultato che può essere interpretato in modi diversi. La conferma: nel tennis femminile prosegue la regola ...