Alberto Maritato | chi è il fidanzato di Speranza Capasso di Temptation Island 8

(Di mercoledì 16 settembre 2020)è uno dei fidanzati dell'ottava edizione diVIP in onda da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.E' nato il 21 ottobre 1987. Ha attualmente 32 anni. E' del segno zodiacale della Bilancia. E' di Napoli (Vive a Marigliano) ed è titolare di due locali di ristorazione. Coltiva la passione per il calcio, è giocatore del Virtus Goti. In passato è stato componente di altre squadre delle serie d'eccellenza.: chi è ildidi8 16 settembre 2020 11:14.

Alberto Maritato è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ha deciso di partecipare perché non vede un futuro con la sua fidanzata. Faccia da bravo ragazzo, la passione il mondo ...Una Voce per Padre Pio 2020 sarà la prima edizione lontano da Pietrelcina a causa del Covid Sabato 11 luglio 2020 andrà in onda su Rai1 in prima serata "Una Voce per Padre Pio". Il programma solidale ...Temptation Island, inizia il 16 settembre con una coppia in più. Quando si lavora ad un reality l'imprevisto è all'ordine del giorno, in questo caso ha portato allo slittamento di una settimana del pr ...