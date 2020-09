A Modena è caccia a chi guida col telefono | Polizia locale monta 6 telecamere su un’auto

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) MODENA – Videosorveglianza sempre più evoluta, al servizio della sicurezza stradale oltre che urbana. È la lotta ai comportamenti scorretti alla guida, e in primis all’uso dello smartphone al volante, che da oggi a Modena si avvale di un nuovo super strumento. Si chiama Safer Traffic Mobile ed è la soluzione che la Polizia locale modenese sperimenterà nei prossimi mesi, per rendere più efficace l’applicazione del Codice della strada, ma anche per verificare assicurazione e revisione dei mezzi.