Salvini contestato a Jesi: chi ha paura di Bella Ciao? (Di martedì 15 settembre 2020) Ci risiamo: Matteo Salvini è senza parole. E anche noi. Secondo il Capitano a Jesi, nelle Marche il suo comizio è andato così: Folle oceaniche come se la cittadina fosse una metropoli, ovazioni, lancio di petali di rose…manca qualcosa? Sì. Come spessissimo accade in questo tour elettorale del Capitano mancano i contestatori. Che non erano dei pericolosissimi facinorosi ma dei ragazzi che hanno cantato in coro Bella Ciao, come ha mostrato Laura Boldrini: Cosa facevano quei ragazzi? Cantavano. Cantavano Bella Ciao, e mostravano i cartelli da loro preparati per contestare Salvini. E chi c’è davanti a loro? Un cordone di poliziotti. Come in tante altre occasioni. Per questo Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ci risiamo: Matteoè senza parole. E anche noi. Secondo il Capitano a, nelle Marche il suo comizio è andato così: Folle oceaniche come se la cittadina fosse una metropoli, ovazioni, lancio di petali di rose…manca qualcosa? Sì. Come spessissimo accade in questo tour elettorale del Capitano mancano iri. Che non erano dei pericolosissimi facinorosi ma dei ragazzi che hanno cantato in coro, come ha mostrato Laura Boldrini: Cosa facevano quei ragazzi? Cantavano. Cantavano, e mostravano i cartelli da loro preparati per contestare. E chi c’è davanti a loro? Un cordone di poliziotti. Come in tante altre occasioni. Per questo...

lauraboldrini : Salvini a Jesi. Tanti ragazzi e ragazze lo hanno contestato in modo pacifico e ironico. Ecco la risposta giusta a… - fanpage : #Salvini contestato a Torre del Greco, lancio di pomodori e insulti - HuffPostItalia : Salvini contestato a Torre del Greco: fischi e lancio di pomodori - mikvhd86 : RT @lauraboldrini: Salvini a Jesi. Tanti ragazzi e ragazze lo hanno contestato in modo pacifico e ironico. Ecco la risposta giusta a chi… - Magda_mavi : RT @lauraboldrini: Salvini a Jesi. Tanti ragazzi e ragazze lo hanno contestato in modo pacifico e ironico. Ecco la risposta giusta a chi… -