Ramazzotti: “Quando ho letto di Pirlo alla Juve ero perplesso, ci aspettavamo Guardiola o…” (Di martedì 15 settembre 2020) "Pirlo è stato uno dei più grandi centrocampisti del mondo. Non ha esperienza ma porta aria nuova a un ambiente che si era un po' adagiato. Bisognerebbe cambiare un po' di giocatori, ma è difficile. Vedo molto forti anche Inter, Napoli, Lazio, Roma e Milan. Adoro guardare l'Atalanta, la Dea per me è una squadra meravigliosa e considero Gasperini un genio. Mi fanno impazzire i suoi ragazzi che corrono per novanta minuti". Lo ha dichiarato Eros Ramazzotti, noto tifoso della Juventus, ai microfoni di Rai Radio2."Quando ho letto di Pirlo alla Juve all'inizio sono rimasto perplesso. Ci aspettavamo un nome forte, uno alla Guardiola, uno come Zidane. Poi però ci ho pensato, ... Leggi su golssip (Di martedì 15 settembre 2020) "è stato uno dei più grandi centrocampisti del mondo. Non ha esperienza ma porta aria nuova a un ambiente che si era un po' adagiato. Bisognerebbe cambiare un po' di giocatori, ma è difficile. Vedo molto forti anche Inter, Napoli, Lazio, Roma e Milan. Adoro guardare l'Atalanta, la Dea per me è una squadra meravigliosa e considero Gasperini un genio. Mi fanno impazzire i suoi ragazzi che corrono per novanta minuti". Lo ha dichiarato Eros, noto tifoso dellantus, ai microfoni di Rai Radio2."Quando hodiall'inizio sono rimasto. Ciun nome forte, uno, uno come Zidane. Poi però ci ho pensato, ...

