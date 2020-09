Paura covid, contro i contagi varata la 'regola del sei' (Di martedì 15 settembre 2020) Di fronte alla risalita dei contagi, scatta in Gran Bretagna la 'regola del sei'. In tutta l'Inghilterra e la Scozia sono vietati raduni di oltre sei persone sia all'aperto che al chiuso, mentre il ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Di fronte alla risalita dei, scatta in Gran Bretagna la 'del sei'. In tutta l'Inghilterra e la Scozia sono vietati raduni di oltre sei persone sia all'aperto che al chiuso, mentre il ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura covid Regno Unito, paura covid: contro i contagi varata la regola del sei Leggo.it Addio ai banchi tradizionali rottamati nei giardini delle scuole

L’emergenza sanitaria ha accelerato il ricambio. In Friuli arriveranno oltre 15 mila “singoli” e 10 mila sedie. Alla Fermi di Udine e a Pasian di Prato cortili pieni di vecchie attrezzature. E c’è chi ...

“Venice again”, già presentate venti candidature di artigiani

Negozi di ceramiche, di scarpe e serigrafie, specialisti della doratura e di murrine tra i candidati al fondo da 60 mila euro. Ma c’è ancora tempo fino al 21 settembre Negozi di ceramiche, di scarpe ...

Zangrillo: “Berlusconi era provato e preoccupato: anche io ho temuto”

All’indomani delle dimissioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele, il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo ha raccontato al Corriere della Sera l’umore e i timori mostrati dal Cavaliere, preoccup ...

