Parma, in vista del Napoli prova a rinforzare la difesa: si punta su Djidji (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse ore il Parma, prossimo avversario del Napoli in Campionato, è uscito allo scoperto per Koffi Djidji, difensore potenzialmente in uscita dal Torino. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse ore il, prossimo avversario delin Campionato, è uscito allo scoperto per Koffi, difensore potenzialmente in uscita dal Torino.

LIngles_ : RT @gabriele_amato: @GuidoCrosetto L’ex sindaco di Parma, la mia città, ha patteggiato 8 capi d’impostazione per peculato e due per corruzi… - RugbyZebre : RT @RugbyIta: @ZebreRugby si sono ritrovate alla Cittadella del Rugby, Parma per la 2a settimana di allenamenti in vista dell’inizio della… - sscalcionapoli1 : Da Parma: “Liverani lavora in vista del Napoli, ma pensa a qualche new entry” - sscalcionapoli1 : Modulo già scelto e ballottaggio in attacco: ultime di formazione in vista di Parma #ForzaNapoliSempre - RugbyIta : @ZebreRugby si sono ritrovate alla Cittadella del Rugby, Parma per la 2a settimana di allenamenti in vista dell’ini… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma vista La Rugby Parma dal sindaco in vista del 90° anniversario Gazzetta di Parma Krause e il Parma, operazione da 100 milioni

Cifra tonda, 100 milioni di euro. E’ quanto sborserà la famiglia Krause per l’acquisto del 60-70% delle quote del Parma. Poco più delle metà dei soldi, cioè 55 milioni di euro, servirà a pagare i risc ...

SSC Napoli: gli azzurri si allenano in vista del Parma. Milik vicino alla Roma

Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell'inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napol ...

Da Parma: "Liverani lavora in vista del Napoli, ma pensa a qualche new entry"

"Liverani al lavoro, aspettando (forse) qualche new entry", titola così la Gazzetta di Parma oggi in edicola in taglio alto di prima pagina. I crociati, a cinque giorni dal debutto in campionato contr ...

Cifra tonda, 100 milioni di euro. E’ quanto sborserà la famiglia Krause per l’acquisto del 60-70% delle quote del Parma. Poco più delle metà dei soldi, cioè 55 milioni di euro, servirà a pagare i risc ...Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell'inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napol ..."Liverani al lavoro, aspettando (forse) qualche new entry", titola così la Gazzetta di Parma oggi in edicola in taglio alto di prima pagina. I crociati, a cinque giorni dal debutto in campionato contr ...