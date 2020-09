Oroscopo Branko – oggi Martedi 15 Settembre 2020 | previsioni zodiacali

Leggi su controcopertina

(Di martedì 15 settembre 2020) ARIETE Grazie a Marte retrogrado, allacci nuovi rapporti, in amore e nel lavoro. Con Venere in Leone, avrai la possibilità di aumentare i guadagni, divertirti di più sul lavoro, migliorare la tua posizione, innamorarti. Emozioni amplificate da un eros scatenato. AMORE/LAVORO: Siete carichi e combattivi. Il transito di Marte vi aiuta a mettere ordine nella vita di coppia e amicale. Se siete in lotta con qualcuno, la settimana vi vedrà ancora più agguerriti e non sempre vorrete usare la diplomazia. Pronti a sperimentare incarichi professionali nuovi e nuove mansioni. Se siete giovani, le stelle vi invitano a cercare nuove opportunità all’estero. Tutto ok si direbbe, su tutti i fronti! Potrete sviluppare progetti importanti e vivere relazioni appassionate, dovrete però concentrarvi e tenere a freno la lingua (Mercurio vi guarda storto). ...