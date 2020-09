Omicidio Livatino | permesso premio ad uno dei suoi mandanti

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020)per uno deidell’di, il giudice ucciso dalla mafia il 20 settembre 1990. ROMA –per uno deidell’di, il giudice ucciso dalla il 20 settembre 2020. Come scritto da La Repubblica, l’uomo ha usufruito di nove ore di libertà grazie alla sentenza della Consulta sui reati ostativi e e permessi. Una notizia che è arrivata alla vigilia del trentesimo anniversario della morte del magistrato. Il 64enne è ritornato in carcere dopo ilper continuare a scontare l’ergastolo. Possibile un nuovo ritorno in libertà per poco nelle prossime ...