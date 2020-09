Noel Gallagher e l’uso della mascherina: «Non la indosso, se prendo il virus è un mio problema» (Di martedì 15 settembre 2020) È sempre stato un personaggio sopra le righe. E anche in tempi di emergenza sanitaria Noel Gallagher sceglie una posizione alquanto controversa. L’ultima uscita dell’ex cantante e chitarrista degli Oasis (in coppia con il fratello Liam prima delle ataviche ed eterni liti tra i due) riguarda l’uso della mascherina. Anzi, il non utilizzo del dispositivo di protezione personale. Durante il suo intervento nel podcast di Matt Morgan su Radio X, il cantante ha rivendicato la propria libertà e che se si ammalerà sarà un problema solamente suo. LEGGI ANCHE > Noel Gallagher contro Adele: «Hello? No, ca**o, mi rovina la colazione!» «Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate e io ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) È sempre stato un personaggio sopra le righe. E anche in tempi di emergenza sanitariasceglie una posizione alquanto controversa. L’ultima uscita dell’ex cantante e chitarrista degli Oasis (in coppia con il fratello Liam prima delle ataviche ed eterni liti tra i due) riguarda l’uso. Anzi, il non utilizzo del dispositivo di protezione personale. Durante il suo intervento nel podcast di Matt Morgan su Radio X, il cantante ha rivendicato la propria libertà e che se si ammalerà sarà unsolamente suo. LEGGI ANCHE >contro Adele: «Hello? No, ca**o, mi rovina la colazione!» «Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate e io ...

