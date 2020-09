Napoli Femminile | Deppy e Kubassova assenti | giocheranno in nazionale

Leggi su anteprima24

Si registrano due assenze importanti in casa, dove la squadra di mister Marino ha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno in campo per il debutto in Coppa Italia a Pontedera, il prossimo 27 settembre. VladaChatzinikolaou infatti non sono presenti alla SchianArena come tutte le altre compagne di squadre. Le due calciatrici azzurre sono state convocate dalla rispettive nazionali, Estonia e Grecia e nei prossimi giorni saranno impegnate nelle sfide di qualificazione agli Europei 2021.