Multa da 5 milioni di euro a Poste | “Mancata consegna delle raccomandate Ma sanzione non è un deterrente visto il fatturato”

Cinque milioni di euro, la Multa più alta possibile per questi casi, è stata inflitta a Poste Italiane dall'Antitrust per "pratica commerciale scorretta" che finiva per influire anche sui processi penali. Il gruppo, ad avviso dell'Autorità, ha violato il Codice del Consumo promuovendo in maniera "ingannevole" il servizio di recapito delle raccomandante e del servizio di Ritiro digitale. Un comportamento che, a detta dell'Antitrust, ha provocato danni non solo ai consumatori ma anche al sistema giustizia del Paese. Eppure di fronte a questo comportamento, l'authority ammette che la sanzione non sarà un "deterrente" in rapporto al fatturato (3,492 miliardi di euro nel

