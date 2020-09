Milano in rialzo con le altre piazze europee (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l’S&P-500 che avanza dello 0,91%. Gli investitori sono in attesa di ulteriori stimoli da parte della Federal Reserve mentre la banca centrale dà il via a una riunione di due giorni. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.951,8 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,20% dopo che l’AIE ha tagliato la stima di domanda globale seguendo quanto annunciato dall’OPEC la vigilia. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +142 punti base, con un lieve calo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l’S&P-500 che avanza dello 0,91%. Gli investitori sono in attesa di ulteriori stimoli da parte della Federal Reserve mentre la banca centrale dà il via a una riunione di due giorni. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.951,8 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), indel 2,20% dopo che l’AIE ha tagliato la stima di domanda globale seguendo quanto annunciato dall’OPEC la vigilia. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +142 punti base, con un lieve calo ...

(ANSA) – MILANO, 15 SET – Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,82% a 19.956 punti. (ANSA).

Alle 13:20 le azioni Fca guadagnano oltre il 10% a 10,98 euro Rivisti i termini dell’accordo di fusione con Psa: il maxi dividendo per gli azionisti Fca passa da 5,5 miliardi a 2,9 miliardi Bene anche ...

(Articolo aggiornato dopo la chiusura di Borsa) – La Borsa italiana trova oggi la via per uscire dall’andamento laterale delle recenti sedute e centra un rimbalzo al traino della galassia Fca e di Leo ...

