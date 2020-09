Le previsioni di Bill Gates: «Temo l’aumento dei morti in autunno. Ma entro fine anno ci saranno tre vaccini» (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre È forse uno dei finanziatori più noti della ricerca sul vaccino contro il Coronavirus. Bill Gates, il secondo uomo più ricco del mondo, si è detto però pessimista sull’autunno. Nonostante sia convinto che almeno tre vaccini saranno disponibili entro la fine dell’anno, ritiene che la fine del Sars-CoV-2 non avverrà prima del 2022. Nel mezzo ci sarà almeno il prossimo autunno, per il quale il co-fondatore di Microsoft è pessimista: «Se non avremo interventi, il numero dei morti, anche negli Usa, tornerà ai livelli della primavera». La sua fondazione, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre È forse uno dei finanziatori più noti della ricerca sul vaccino contro il Coronavirus., il secondo uomo più ricco del mondo, si è detto però pessimista sull’. Nonostante sia convinto che almeno tresardisponibililadell’, ritiene che ladel Sars-CoV-2 non avverrà prima del 2022. Nel mezzo ci sarà almeno il prossimo, per il quale il co-fondatore di Microsoft è pessimista: «Se non avremo interventi, il numero dei, anche negli Usa, tornerà ai livelli della primavera». La sua fondazione, ...

