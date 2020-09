Incendi Usa, 12enne trovato carbonizzato e abbracciato al suo cane (Di martedì 15 settembre 2020) Dramma Incendi negli Usa: un dodicenne è stato trovato in casa carbonizzato: l’adolescente è morto abbracciato al suo cane. Dopo giorni di terrore, il peggio sembra essere passato. Gli Incendi che hanno spaventato gli Usa e messo in pericolo la vita di molte persone sono quasi tutti domati. Tuttavia, come accade ogni volta che si … Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020) Drammanegli Usa: un dodicenne è statoin casa: l’adolescente è mortoal suo. Dopo giorni di terrore, il peggio sembra essere passato. Gliche hanno spaventato gli Usa e messo in pericolo la vita di molte persone sono quasi tutti domati. Tuttavia, come accade ogni volta che si …

