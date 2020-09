“Ho i brividi”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non riesce ad andare avanti e si ‘ferma’ (Di martedì 15 settembre 2020) La puntata di oggi, martedì 15 settembre, di ‘Pomeriggio Cinque’ ha toccato inevitabilmente l’argomento della morte di Maria Paola Gaglione, deceduta in seguito all’incidente che sarebbe stato causato dal fratello che non accettava la relazione della ragazza con un uomo trans. Nella giornata odierna si sono celebrati i funerali della giovane ed un inviato della trasmissione di Canale 5 è stato sul posto. Ai funerali non c’era Ciro Migliore, a causa dell’astio coi familiari di lei. In seguito la padrona di casa ha fatto vedere un filmato nel quale Ciro si è soffermato sul suo immenso amore nei confronti di Maria Paola. Alla fine del video, Carmelita ha avuto grosse difficoltà a riprendersi dall’emozione. Quelle parole l’hanno toccata nel profondo dell’animo ed ha confessato: “Ho i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) La puntata di oggi, martedì 15 settembre, di ‘Cinque’ ha toccato inevitabilmente l’argomento della morte di Maria Paola Gaglione, deceduta in seguito all’incidente che sarebbe stato causato dal fratello che non accettava la relazione della ragazza con un uomo trans. Nella giornata odierna si sono celebrati i funerali della giovane ed un inviato della trasmissione di Canale 5 è stato sul posto. Ai funerali non c’era Ciro Migliore, a causa dell’astio coi familiari di lei. In seguito la padrona di casa ha fatto vedere un filmato nel quale Ciro si è soffermato sul suo immenso amore nei confronti di Maria Paola. Alla fine del video, Carmelita ha avuto grosse difficoltà a riprendersi dall’emozione. Quelle parole l’hanno toccata nel profondo dell’animo ed ha confessato: “Ho i ...

alicemorelli98 : @Gingy7891 Io ho brividi sempre con questa serie tv ! Sapere che anni dopo ci sarà la nascita di Ben Solo (o se non… - imyxoxo : RT @lila_hargreeves: Ho appena finito di vedere Papillon e ho brividi. Charlie e Rami spettacolari. Non so perché non abbia recuperato ques… - lila_hargreeves : Ho appena finito di vedere Papillon e ho brividi. Charlie e Rami spettacolari. Non so perché non abbia recuperato questo film prima -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho brividi”