Harry Potter | i fans lanciano l’allarme | “Riposa in pace JK Rowling”

"Riposa in pace JK Rowling": la scrittrice di Harry Potter nella bufera. Di nuovo accusata di trasfobia dopo i recenti avvenimenti JK Rowling è di nuovo nella bufera, e il motivo è sempre lo stesso: transfobia. L'autrice di Harry Potter, nel suo ultimo libro "Troubled Blood" c'è un serial killer maschio che si veste da donna.

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Harry Potter e la Camera dei Segreti: magie dietro le quinte Tom's Hardware Italia JK Rowling, ancora controversie: nel nuovo libro c'è un trans serial killer di donne

JK Rowling, l'autrice di Harry Potter al centro di numerose e rumorose polemiche a causa dei suoi commenti omofobi contro i trans, ha attirato nuovamente l'attenzione dei media e dei social col suo ul ...

La polemica sul libro di Rowling è virale: “Perché vuole che i miei amici trans muoiano?”

Ogni nuovo romanzo di J. K. Rowling, l'inventrice di Harry Potter, è un evento. Anche se non ha nulla a che vedere con il maghetto occhialuto che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Ancor di più da q ...

JK Rowling, il nuovo libro "Troubled blood" accusato di transfobia

JK Rowling, la "mamma" di Harry Potter, è coinvolta in un'altra polemica che la vede colpevole di transfobia. Nel suo ultimo libro, infatti, il cattivo è un serial killer maschio che si veste da donna ...

