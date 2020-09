Francesco Venturini - L'ad di Enel X: "Caricheremo lauto come lo smartphone" (Di martedì 15 settembre 2020) "Faremo un grande passo verso l'auto elettrica tra il 2021 e il 2022". Per Francesco Venturini non basteranno gli incentivi, pur generosi, a spingere già ora un numero più consistente di automobilisti verso le vetture a emissioni zero. Serve di più: modelli di larga diffusione e, soprattutto, una rete che renda la ricarica semplice come fare il pieno. Venturini è amministratore delegato di Enel X, la società del gruppo Enel deputata a creare e gestire linfrastruttura per la distribuzione dellenergia elettrica. Il suo, dunque, è un parere ben informato sul tema centrale da affrontare perché le auto alla spina diventino unalternativa possibile: la rete di colonnine. "Un punto fondamentale", spiega l'ad, "è la disponibilità ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 settembre 2020) "Faremo un grande passo verso l'auto elettrica tra il 2021 e il 2022". Pernon basteranno gli incentivi, pur generosi, a spingere già ora un numero più consistente di automobilisti verso le vetture a emissioni zero. Serve di più: modelli di larga diffusione e, soprattutto, una rete che renda la ricarica semplicefare il pieno.è amministratore delegato diX, la società del gruppodeputata a creare e gestire linfrastruttura per la distribuzione dellenergia elettrica. Il suo, dunque, è un parere ben informato sul tema centrale da affrontare perché le auto alla spina diventino unalternativa possibile: la rete di colonnine. "Un punto fondamentale", spiega l'ad, "è la disponibilità ...

chevida : RT @quattroruote: Secondo Francesco Venturini, ad di #EnelX, presto ricaricheremo le #elettriche come gli #smartphone: leggi l'intervista c… - quattroruote : Secondo Francesco Venturini, ad di #EnelX, presto ricaricheremo le #elettriche come gli #smartphone: leggi l'interv… - KDFCPlaylist : Sonata #9 in g by Francesco Venturini performed by David Plantier, violin / La Cetra -