Compasso d'Oro 2020: il vincitore è Food for Soul Gambero Rosso Street Food in piazzale Alpini a Bergamo Tre weekend all'insegna dell'enogastronomia

Settembre e ottobre: tre weekend all’insegna della convivialità e della cultura del cibo di strada. Primo appuntamento dal 18 al 20 settembre 2020. Torna lo Street Food in Piazzale Alpini a Bergamo, i ...

Food for Change: menu amici del clima con Relais & Châteaux e Slow Food

Garlenda | Per il terzo anno consecutivo Relais & Châteaux rinnova la partnership con Slow Food. Dall’1 al 4 Ottobre oltre 200 Chef in tutto il mondo aderiranno a Food for Change, unendosi alla lotta ...

Viterbo: Il Covid-19 non ferma lo Slow Food Village: 'Ricominciamo dalla Terra'

Torna il prossimo fine settimana, dal 18 al 20 settembre dalle ore 18,30 alle 23,30 in piazza San Lorenzo a Viterbo, lo Slow Food Village in una edizione che si attiene alle disposizioni nazionali e r ...

