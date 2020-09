Fiorentina: Commisso è tornato. Promette un acquisto. Ha fatto il tampone e aspetta l’esito (Di martedì 15 settembre 2020) «Sul mercato - ha detto ilPresidente - condivido quello che ha detto Pradè: credo che abbiamo una squadra gia' fatta. Nei prossimi 20 giorni vedremo se ci sarà l'opportunità di prendere qualcuno, ma ora non scrivete che lo farò domani. Abbiamo l'85% della squadra formata da nuovi giocatori arrivati negli ultimi due anni» Leggi su firenzepost (Di martedì 15 settembre 2020) «Sul mercato - ha detto ilPresidente - condivido quello che ha detto Pradè: credo che abbiamo una squadra gia' fatta. Nei prossimi 20 giorni vedremo se ci sarà l'opportunità di prendere qualcuno, ma ora non scrivete che lo farò domani. Abbiamo l'85% della squadra formata da nuovi giocatori arrivati negli ultimi due anni»

