Elezioni: anziani e soggetti deboli salteranno la fila ai seggi (Di martedì 15 settembre 2020) Una circolare ai prefetti è allo studio - a quanto di apprende - per evitare che si formino assembramenti ai seggi in occasione del voto di domenica e lunedì prossimi e facilitare le categorie più deboli. Volontari della Protezione civile verranno impiegati fuori dagli edifici dove si voterà per agevolare l’afflusso degli elettori.In questa occasione non è consentito - causa Covid - l’accesso degli elettori negli edifici con la conseguente formazione di file nei corridoi, ma si dovrà attendere fuori, dove volontari della protezione ci e forze dell’ordine daranno la precedenza ad anziani, donne incinte e soggetti deboli per l’accesso ai seggi. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Una circolare ai prefetti è allo studio - a quanto di apprende - per evitare che si formino assembramenti aiin occasione del voto di domenica e lunedì prossimi e facilitare le categorie più. Volontari della Protezione civile verranno impiegati fuori dagli edifici dove si voterà per agevolare l’afflusso degli elettori.In questa occasione non è consentito - causa Covid - l’accesso degli elettori negli edifici con la conseguente formazione di file nei corridoi, ma si dovrà attendere fuori, dove volontari della protezione ci e forze dell’ordine daranno la precedenza ad, donne incinte eper l’accesso ai

GDS_it : #Coronavirus, in vista delle #elezioni anziani e soggetti deboli salteranno la fila ai seggi - Gianmar26145917 : RT @EnricaGaletti: @Gianmar26145917 Durante le elezioni in qualsiasi parte d Italia il Pd ricatta gli anziani in tutti i sensi,pur di aver… - frances78863240 : Arrivano ad organizzare passaggi in pullman per prendere sotto i condomini gli anziani e portarli a votare,i pdioti… - Caserta24ore : Calvi Risorta. Elezioni, si teme un forte astensionismo, Allocca: “Ai seggi diamo la precedenza agli anziani” - EnricaGaletti : @Gianmar26145917 Durante le elezioni in qualsiasi parte d Italia il Pd ricatta gli anziani in tutti i sensi,pur di… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni anziani Elezioni: anziani e soggetti deboli salteranno la fila ai seggi L'HuffPost Come andremo a votare? Tutte le norme anti-contagio

Nel rispetto della legge n.59 del 19 giugno 2020, con “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, e del decreto legge n.103 del 14 agosto 2020 sulle “modalità operat ...

Aversa, assegni di cura. Alfonso Oliva (Fdi) attacca: “L’erogazione dei fondi arriverà sotto forma di promesse elettorali?”

“Non c’è ancora nessuna notizia, da mesi a questa parte, della Regione Campania mal guidata dal governatore De Luca e dal comune di Aversa, mal guidato dal sindaco Golia, per quello che concerne l’ero ...

Elezioni: il Governo teme la diserzione degli anziani bacino elettorale della sinistra

Test importante per il Governo che rischia di perdere le Regioni rosse per eccellenza. Si vota il 20 e 21 prossimi in un’Italia che ha voglia di normalità ma deve convivere con il covid-19. Al tempo d ...

Nel rispetto della legge n.59 del 19 giugno 2020, con “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, e del decreto legge n.103 del 14 agosto 2020 sulle “modalità operat ...“Non c’è ancora nessuna notizia, da mesi a questa parte, della Regione Campania mal guidata dal governatore De Luca e dal comune di Aversa, mal guidato dal sindaco Golia, per quello che concerne l’ero ...Test importante per il Governo che rischia di perdere le Regioni rosse per eccellenza. Si vota il 20 e 21 prossimi in un’Italia che ha voglia di normalità ma deve convivere con il covid-19. Al tempo d ...