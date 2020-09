Devastante incendio | carbonizzato 12enne | lo hanno trovato abbracciato al cane

(Di martedì 15 settembre 2020) Il peggio sembra essere passato, ma nel versante occidentale degli Stati Uniti non tutti gli incendi sono stati spenti. Sono almeno 35 le vittime tra gli stati di Washington, California ed Oregon. In quest’ultimo Stato si registra anche una tragedia che ha commosso un intero paese: il corpo di un, Wyatt Tofte, è stato. Il ragazzino, nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme insieme al suo, hal’animale quando aveva ormai capito di non poter scampare alla morte. È accaduto nei pressi di Lyons, dove l’adolescente viveva con la famiglia: le fiamme avevano iniziato ad avvolgere la casa e Wyatt era scappato insieme al suo, ma è morto durante la fuga. Solo il giorno prima del ritrovamento dei corpi ...

SaveChildrenIT : L'incendio scoppiato a #Moria è stato devastante. Migliaia di bambini e adolescenti sono rimasti per strada, senza… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @mirella_trento: L' Imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C. che distrusse gran parte del centro di Roma, iniziò la co… - SandroBrizzola4 : RT @mirella_trento: L' Imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C. che distrusse gran parte del centro di Roma, iniziò la co… - Giu_Fabiana : RT @mirella_trento: L' Imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C. che distrusse gran parte del centro di Roma, iniziò la co… - FedericaMartiny : RT @EURACTIVItalia: Dopo il devastante incendio del campo profughi di #Lesbo in #Grecia, la risposta dell'#UE è stata quella di costruire u… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante incendio

ciociariaoggi.it

WASHINGTON - "Incendiario, piromane del cambiamento climatico", così Joe Biden definisce Donald Trump, mentre il presidente è in visita nella California devastata dalle fiamme. Per la prima volta in t ...Trump accusa "la disorganizzazione a livello degli Stati", Biden accusa la casa Bianca di atteggiamento "incendiario" ...Tutta colpa di Donald Trump? L'America continua a bruciare, devastata dai roghi. In particolare, come riportato dall'agenzia LaPresse, le fiamme da giorni non danno tregua a California, Oregon e Stato ...