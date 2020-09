Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Sta facendo moltissimo rumore unche ci mostra i ragazzi adopo l’emergenza Covid-19, impegnati ad usare i nuovicome mezzo per fare l’. Un episodio, quello che emerge dalle immagini, che evidenzia la scarsa efficacia delle misure adottate con l’attuale decreto, ma che a conti fatti ci consegna un’altra vicenda da chiarire dopo quella dei bambini nelladi Genova. Storia che potete approfondire attraverso il nostro articolo di questa mattina.nelle scuole italiane: la foto è vecchia Ci sono alcuni personaggi politici, come nel caso di Matteo Salvini, che in queste ore hanno ricondiviso ilormai virale deicon rotelle utilizzati ...