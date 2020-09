Coronavirus, Briatore: “Non voglio minimizzare, ma la polmonite che ho avuto l’anno scorso è stata peggio” [VIDEO] (Di martedì 15 settembre 2020) Flavio Briatore, guarito dal Coronavirus – dopo due tamponi con esito negativo – nella tarda serata di sabato scorso è tornato nella sua residenza a Montecarlo. L’imprenditore 70enne è stato in isolamento domiciliare nella casa milanese dell’amica Daniela Santanchè da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all’ospedale San Raffaele. Dopo essere guarito, Briatore ha pubblicato un VIDEO su Instagram, dove ha raccontato la sua esperienza con la malattia: “Non voglio banalizzare, ma lo scorso anno ho avuto una polmonite, sono stato ricoverato al San Raffaele, sono stato malissimo. Quello che ho vissuto in questi giorni non ha niente di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Flavio, guarito dal– dopo due tamponi con esito negativo – nella tarda serata di sabatoè tornato nella sua residenza a Montecarlo. L’imprenditore 70enne è stato in isolamento domiciliare nella casa milanese dell’amica Daniela Santanchè da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all’ospedale San Raffaele. Dopo essere guarito,ha pubblicato unsu Instagram, dove ha raccontato la sua esperienza con la malattia: “Nonbanalizzare, ma loanno houna, sono stato ricoverato al San Raffaele, sono stato malissimo. Quello che ho vissuto in questi giorni non ha niente di ...

VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: è tornato a Montecarlo - FannyStravato : Questo invece di andare a piedi al Divino Amore e farsi la croce con tutte e due le mani, ancora parla, o meglio ro… - Catia68400139 : RT @Libero_official: Lo sfogo di #Briatore dopo essere guarito dal #coronavirus: 'Per sfigati e giornaloni ero già morto. Basta alimentare… - martamacbeal : Sempre per la serie Rispetto zero --->Coronavirus, Flavio Briatore: 'Non voglio minimizzare ma la polmonite che ho… -