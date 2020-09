Coronavirus | Bill Gates | “Autunno difficile Pandemia finirà tra due anni”

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - NewsMondo1 : Coronavirus, Bill Gates: pandemia finirà solo nel 2022 - DANECRINS : «6-10 settimane di isolamento»: cinque riflessioni di Bill Gates - DANECRINS : Coronavirus, Bill Gates: «Cina colpevole? Non è il momento di parlarne» - emanuele1980ott : RT @SkyTG24: Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill

Bill Gates mostra il suo pessimismo sul futuro andamento dell’emergenza coronavirus: si dice certo che ci saranno ancora milioni di morti prima della fine della pandemia, la quale per lui non si ...Il fondatore di Microsoft e della Gates Foundation ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha dichiarato: “La pandemia finirà soltanto nel 2022”. Anche Bill Gates teme una seconda ...“Sarà una stagione invernale molto complicata sul fronte della lotta al coronavirus“: è quello che assicura Bill Gates, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a ...