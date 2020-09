Calciomercato Serie A – Affari e trattative 15 settembre – Milik vicino alla Roma – Dzeko verso la Juve – Genoa scatenato (Di martedì 15 settembre 2020) Il Calciomercato Serie A è sempre più infuocato man mano che si avvicina l’inizio della stagione. Gli Affari e le trattative avanzano spediti anche se a in alcuni casi ci sono intoppi anche insormontabili. Milik vicino alla Roma Arkadiusz Milik si avvicina a grandi passi alla Roma. L’accordo tra Napoli e Roma è veramente vicino, con i giallorossi che dovrebbero versare 25 milioni di euro come parte fissa più 5 milioni di bonus per il polacco. L’attaccante che fino a qualche giorno fa aveva intenzione di andare allo scontro con il Napoli e rischiare un anno di tribuna per poi liberarsi a parametro zero, adesso si è ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) IlA è sempre più infuocato man mano che si avvicina l’inizio della stagione. Glie leavanzano spediti anche se a in alcuni casi ci sono intoppi anche insormontabili.Arkadiuszsi avvicina a grandi passi. L’accordo tra Napoli eè veramente, con i giallorossi che dovrebbero versare 25 milioni di euro come parte fissa più 5 milioni di bonus per il polacco. L’attaccante che fino a qualche giorno fa aveva intenzione di andare allo scontro con il Napoli e rischiare un anno di tribuna per poi liberarsi a parametro zero, adesso si è ...

