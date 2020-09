Banca Interamericana, con lo statunitense Mauricio Claver-Carone si rompe una tradizione (Di martedì 15 settembre 2020) di Diego Battistessa* Si chiama Mauricio Claver-Carone ed è l’uomo che rappresenta un cambiamento epocale negli equilibri geopolitici della regione latinoamericana. Avvocato, 44 anni, figlio della diaspora cubana che a Miami ha creato il suo quartier generale, Claver-Carone è stato nominato il 12 settembre scorso nuovo presidente della Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid per la sua sigla in spagnolo) con sede a Washington. Il suo insediamento, come successore del colombiano Luis Alberto Moreno, arriva dopo una dura e serrata guerra diplomatica capitanata dal presidente argentino Alberto Fernández che si è opposto fermamente alla nomina di Claver-Carone, attuale assessore e uomo di fiducia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) di Diego Battistessa* Si chiamaed è l’uomo che rappresenta un cambiamento epocale negli equilibri geopolitici della regione latinoamericana. Avvocato, 44 anni, figlio della diaspora cubana che a Miami ha creato il suo quartier generale,è stato nominato il 12 settembre scorso nuovo presidente dellaper lo Sviluppo (Bid per la sua sigla in spagnolo) con sede a Washington. Il suo insediamento, come successore del colombiano Luis Alberto Moreno, arriva dopo una dura e serrata guerra diplomatica capitanata dal presidente argentino Alberto Fernández che si è opposto fermamente alla nomina di, attuale assessore e uomo di fiducia di ...

