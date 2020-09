Ballando con le Stelle: Milly Carlucci “Saremo un raggio di luce” (Di martedì 15 settembre 2020) La bella Milly Carlucci sta per ripartire con la sua trasmissione “Ballando con le Stelle”. A causa però di alcuni concorrenti positivi l’organizzazione del programma è diventata molto complicata e caotica. Milly Carlucci sta affrontando un periodo molto difficile, questa del 2020 di Ballando con le Stelle sarà sicuramente l’edizione più travagliata della storia del programma. La trasmissione sta subendo dei rallentamenti a causa del Coronavirus; in particolare due concorrenti sono risultati positiviArticolo completo: Ballando con le Stelle: Milly Carlucci “Saremo un raggio di ... Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) La bellasta per ripartire con la sua trasmissione “con le”. A causa però di alcuni concorrenti positivi l’organizzazione del programma è diventata molto complicata e caotica.sta affrontando un periodo molto difficile, questa del 2020 dicon lesarà sicuramente l’edizione più travagliata della storia del programma. La trasmissione sta subendo dei rallentamenti a causa del Coronavirus; in particolare due concorrenti sono risultati positiviArticolo completo:con le“Saremo undi ...

